В Кремле поддержали главу Дагестана за жёсткую критику нарушений при мобилизации

В Кремле поддерживают жёсткий тон главы Дагестана Сергея Меликова на фоне нарушений при частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поддерживаем", — сказал Песков журналистам, отвечая на их вопрос о реакции главы Дагестана на идею военкомата Дербента оповещать мужскую часть населения республики посредством громкоговорителей на улицах города.