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30 сентября, 09:31

В Кремле поддержали главу Дагестана за жёсткую критику нарушений при мобилизации

Песков: Москва поддерживает жёсткий тон главы Дагестана на фоне нарушений при мобилизации

В Кремле поддерживают жёсткий тон главы Дагестана Сергея Меликова на фоне нарушений при частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поддерживаем", — сказал Песков журналистам, отвечая на их вопрос о реакции главы Дагестана на идею военкомата Дербента оповещать мужскую часть населения республики посредством громкоговорителей на улицах города.

"Глупость несусветная": Глава Дагестана извинился за "голосовые повестки" на улицах Дербента

"Глупость несусветная": Глава Дагестана извинился за "голосовые повестки" на улицах Дербента

Напомним, ранее очевидцы сняли на видео машину, которая ездила по улицам Дербента и оповещала мужчин о необходимости явиться в военкомат, имея при себе паспорт и военный билет. После критики от главы республики военком из Дербента Фарид Мусаев извинился за "голосовые повестки" на улицах города. По его словам, сотрудники, которые не разобрались в деталях и распространили полученный текст, будут привлечены к ответственности.

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Сайт главы Дагестана

Александр Юнашев

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