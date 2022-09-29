Военком из Дербента извинился за "голосовые повестки" на улицах города
Военный комиссар Дербента Фарид Мусаев извинился за инцидент, когда мужчин призывали явиться в военкомат через громкоговорители на машинах. Видео с обращением военкома опубликовал глава города Рустамбек Пирмагомедов.
Военком из Дербента извинился за "голосовые повестки" на улицах города. Видео © Telegram / Глава Дербента
"Многие уже слышали некорректное оповещение с призывом явиться в военкомат всем мужчинам города. Ещё раз подчёркиваю, что эта информация является недостоверной. Сотрудники, которые не разобрались в деталях и распространили полученный текст, будут привлечены к ответственности", — написал мэр Дербента под роликом.
Сам же Мусаев в видео уточняет, что "никаких изменений в вопросе мобилизации не произошло", а призыву подлежат те же граждане, которые указывались и ранее.
Напомним, ранее очевидцы сняли на видео машину, которая ездила по улицам Дербента и оповещала мужчин о необходимости явиться в военкомат, имея при себе паспорт и военный билет. Глава Дагестана Сергей Меликов уже обратил внимание на инцидент и отметил, что это "глупость несусветная".
Кадр из видео Telegram / Глава Дербента