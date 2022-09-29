"Автомобилист" выиграл у "Ак Барса" и возглавил Восточную конференцию КХЛ

К 30-й минуте уральцы вели с преимуществом в три шайбы благодаря точным броскам Патриса Кормье, Анатолия Голышева и Виктора Неучева. Казанцам по ходу второго периода удалось сократить отставание до минимума. Отличились Вадим Шипачёв и Станислав Галиев. На последних минутах окончательный результат установили Брукс Мэйсек и Степан Хрипунов, поразившие пустые ворота гостей.