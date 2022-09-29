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29 сентября, 16:43

"Автомобилист" выиграл у "Ак Барса" и возглавил Восточную конференцию КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл казанский клуб "Ак Барс". Встреча, состоявшаяся на льду арены "Уралец", завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

К 30-й минуте уральцы вели с преимуществом в три шайбы благодаря точным броскам Патриса Кормье, Анатолия Голышева и Виктора Неучева. Казанцам по ходу второго периода удалось сократить отставание до минимума. Отличились Вадим Шипачёв и Станислав Галиев. На последних минутах окончательный результат установили Брукс Мэйсек и Степан Хрипунов, поразившие пустые ворота гостей.

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"Автомобилист" набрал 19 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. "Ак Барс" с 15 баллами остался на третьей позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Автомобилист" – "Ак Барс" — 5:2

Шайбы: Кормье 14' (1:0), Голышев 15' (2:0), Неучев 30' (3:0), Шипачёв 34' (3:1), Галиев 36' (3:2), Мэйсек 59' (4:2), Хрипунов 60' (5:2)

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ХК "Автомобилист"

Роман Фейгин

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