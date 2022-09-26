Паскуале, Ярош и Шаров признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков четвёртой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь магнитогорского "Металлурга" Эдвард Паскуале. На прошлой неделе канадский спортсмен одержал две победы в двух матчах, отразив 43 броска соперников из 44.

Лучшим защитником был назван Кристиан Ярош из омского "Авангарда". На счету словацкого спортсмена две заброшенные шайбы и две результативные передачи в четырёх встречах.