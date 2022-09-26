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26 сентября, 10:23

Паскуале, Ярош и Шаров признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков четвёртой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь магнитогорского "Металлурга" Эдвард Паскуале. На прошлой неделе канадский спортсмен одержал две победы в двух матчах, отразив 43 броска соперников из 44.

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Лучшим защитником был назван Кристиан Ярош из омского "Авангарда". На счету словацкого спортсмена две заброшенные шайбы и две результативные передачи в четырёх встречах.

Среди нападающих лучшим признали представителя новосибирской "Сибири" Александра Шарова. Россиянин набрал семь очков (пять голов и два паса) в трёх играх. При этом в воскресном матче против подмосковного "Витязя" (5:4) он первым в истории "Сибири" оформил покер. Добавим, что лучшим новичком недели стал нападающий ярославского "Локомотива" Степан Никулин.

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ХК "Сибирь"

Роман Фейгин

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