Паскуале, Ярош и Шаров признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ объявила лучших игроков четвёртой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь магнитогорского "Металлурга" Эдвард Паскуале. На прошлой неделе канадский спортсмен одержал две победы в двух матчах, отразив 43 броска соперников из 44.
Лучшим защитником был назван Кристиан Ярош из омского "Авангарда". На счету словацкого спортсмена две заброшенные шайбы и две результативные передачи в четырёх встречах.
Среди нападающих лучшим признали представителя новосибирской "Сибири" Александра Шарова. Россиянин набрал семь очков (пять голов и два паса) в трёх играх. При этом в воскресном матче против подмосковного "Витязя" (5:4) он первым в истории "Сибири" оформил покер. Добавим, что лучшим новичком недели стал нападающий ярославского "Локомотива" Степан Никулин.
ХК "Сибирь"