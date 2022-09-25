Шаровая молния: "Сибирь" нанесла "Витязю" шестое поражение подряд в КХЛ
Покер Шарова принёс "Сибири" победу над "Витязем" в регулярном чемпионате КХЛ
Новосибирская "Сибирь" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграла подмосковный "Витязь". Встреча, состоявшаяся на льду арены "Балашиха" имени Юрия Ляпкина, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Главным героем матча стал нападающий "Сибири" Александр Шаров. Он забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу своему партнёру по команде Владимиру Бутузову. В составе хозяев дубль оформил Владимир Галузин, по разу отличились Александр Яремчук и Алексей Волгин.
"Сибирь" набрала 13 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Витязь", потерпевший шестое поражение подряд, с 11 баллами идёт на девятой позиции на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Витязь" – "Сибирь" — 4:5 (ОТ)
Шайбы: Галузин 3' (1:0), Бутузов 7' (1:1), Шаров 14' (1:2), Шаров 17' (1:3), Яремчук 23' (2:3), Волгин 36' (3:3), Шаров 55' (3:4), Галузин 57' (4:4), Шаров 64' (4:5)
ХК "Сибирь"