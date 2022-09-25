Шаровая молния: "Сибирь" нанесла "Витязю" шестое поражение подряд в КХЛ

Новосибирская "Сибирь" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграла подмосковный "Витязь". Встреча, состоявшаяся на льду арены "Балашиха" имени Юрия Ляпкина, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Главным героем матча стал нападающий "Сибири" Александр Шаров. Он забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу своему партнёру по команде Владимиру Бутузову. В составе хозяев дубль оформил Владимир Галузин, по разу отличились Александр Яремчук и Алексей Волгин.

"Сибирь" набрала 13 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Витязь", потерпевший шестое поражение подряд, с 11 баллами идёт на девятой позиции на Западе.