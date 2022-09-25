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25 сентября, 10:27

"Барыс" подписал контракт с бывшим хоккеистом "Монреаль Канадиенс"

Астанинский "Барыс" укрепил свой состав канадским нападающим Майклом Шапю. Об этом сообщается на сайте клуба из столицы Казахстана.

"Шапю прибудет в столицу Казахстана в начале следующей недели, пройдёт все необходимые медицинские процедуры и будет готовиться к домашней серии", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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В 2010 году клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз" задрафтовал Шапю в третьем раунде под общим 89-м номером. Всего он провёл в сильнейшей лиге мира 182 встречи за команды "Коламбус Блю Джекетс", "Ванкувер Кэнакс", "Монреаль Канадиенс" и "Аризона Койотис". В этих матчах хоккеист забросил шесть шайб и сделал 16 результативных передач.

Добавим, что "Барыс" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В десяти матчах команда Андрея Скабелки набрала девять очков.

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ХК "Барыс"

Роман Фейгин

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