"Трактор" расторг контракт с побеждавшим в Кубке Гагарина голкипером

Челябинский "Трактор" расторг контракт с вратарём Эмилем Гариповым по взаимному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

"Контракт с Эмилем Гариповым расторгнут сегодня по обоюдному соглашению сторон, он продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В силу определённых причин Эмилю не удалось до конца реализовать свой потенциал в Челябинске. Хочется поблагодарить его за время, проведённое в "Тракторе", за вклад в бронзовые медали прошлого сезона, а также пожелать удачи в дальнейшей карьере", — сказал генеральный директор клуба Иван Савин.

В нынешнем сезоне Гарипов провёл за челябинский клуб два матча, в каждом из них потерпев поражение. Из 27 бросков по своим воротам он отразил лишь 21.