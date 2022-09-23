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23 сентября, 12:19

"Трактор" расторг контракт с побеждавшим в Кубке Гагарина голкипером

Челябинский "Трактор" расторг контракт с вратарём Эмилем Гариповым по взаимному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

"Контракт с Эмилем Гариповым расторгнут сегодня по обоюдному соглашению сторон, он продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В силу определённых причин Эмилю не удалось до конца реализовать свой потенциал в Челябинске. Хочется поблагодарить его за время, проведённое в "Тракторе", за вклад в бронзовые медали прошлого сезона, а также пожелать удачи в дальнейшей карьере", сказал генеральный директор клуба Иван Савин.

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В нынешнем сезоне Гарипов провёл за челябинский клуб два матча, в каждом из них потерпев поражение. Из 27 бросков по своим воротам он отразил лишь 21.

В 2018 году Гарипов завоевал Кубок Гагарина в составе казанского "Ак Барса". Также он выступал за омский "Авангард" и московское "Динамо". В "Трактор" голкипер перешёл в 2021 году.

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ХК "Трактор"

Роман Фейгин

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