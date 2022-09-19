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19 сентября, 13:01

Московское "Динамо" подписало контракт с американским хоккеистом Менеллом

Московское "Динамо" подписало контракт с американским защитником Бреннаном Менеллом. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на один год. Ранее права на Менелла принадлежали финскому "Йокериту", но после выхода команды из КХЛ американец стал неограниченно свободным агентом.

"Менелл принял решение вернуться в КХЛ. Это хорошее усиление для нас. Праворукий защитник с хорошим катанием, с хорошим первым пасом и броском, который должен добавить вариативности и креатива при игре в большинстве. Бреннан доказал свою состоятельность в КХЛ. Ждём, что в составе нашей команды он проявит себя не менее ярко и завоюет любовь болельщиков", — сказал генеральный менеджер "Динамо" Алексей Сопин.

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Защитник не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ. В сильнейшей лиге мира он провёл пять матчей за "Миннесоту Уайлд". В КХЛ Менелл сыграл 52 матча в составе минского "Динамо", набрав 45 очков (6 шайб + 39 результативных передач).

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ХК "Динамо"

Роман Фейгин

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