"Барыс" усилился канадским хоккеистом с опытом выступления в НХЛ

Казахстанский "Барыс" подписал контракт с канадским хоккеистом Нельсоном Ножье. Об этом сообщается на сайте команды КХЛ.

26-летний спортсмен выступает на позиции защитника. Его соглашение с "Барысом" рассчитано до 30 апреля 2023 года.

В 2014 году Ножье был выбран на драфте НХЛ командой "Виннипег Джетс" в четвёртом раунде под общим 101-м номером. В сильнейшей лиге мира он провёл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.