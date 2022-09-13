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13 сентября, 10:28

"Барыс" усилился канадским хоккеистом с опытом выступления в НХЛ

Казахстанский "Барыс" подписал контракт с канадским хоккеистом Нельсоном Ножье. Об этом сообщается на сайте команды КХЛ.

26-летний спортсмен выступает на позиции защитника. Его соглашение с "Барысом" рассчитано до 30 апреля 2023 года.

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В 2014 году Ножье был выбран на драфте НХЛ командой "Виннипег Джетс" в четвёртом раунде под общим 101-м номером. В сильнейшей лиге мира он провёл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Добавим, что "Барыс" на старте нынешнего сезона КХЛ выступает неудачно, набрав лишь одно очко в четырёх матчах. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает девятое место.

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ХК "Барыс"

Роман Фейгин

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