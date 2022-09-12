Шикин, Никишин и Спунер признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ объявила лучших игроков второй недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь подмосковного "Витязя" Дмитрий Шикин. На прошлой неделе он одержал три победы в трёх матчах, отразив 95,15% бросков соперников.
Лучшим защитником был назван Александр Никишин из петербургского СКА. На его счету одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи в трёх встречах.
Среди нападающих лучшим признали представителя минского "Динамо" Райана Спунера. Канадец набрал шесть очков (пять голов и один пас). Добавим, что лучшим новичком недели стал форвард нижегородского "Торпедо" Денис Венгрыжановский.
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