Шикин, Никишин и Спунер признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков второй недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь подмосковного "Витязя" Дмитрий Шикин. На прошлой неделе он одержал три победы в трёх матчах, отразив 95,15% бросков соперников.

Лучшим защитником был назван Александр Никишин из петербургского СКА. На его счету одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи в трёх встречах.