Боб Хартли вернулся в "Авангард" в качестве консультанта клубной академии

Бывший главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли занял должность консультанта клубной академии, он будет помогать в развитии детско-юношеского спорта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут", — сказал Хартли.