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12 сентября, 08:52

Боб Хартли вернулся в "Авангард" в качестве консультанта клубной академии

Бывший главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли занял должность консультанта клубной академии, он будет помогать в развитии детско-юношеского спорта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут", — сказал Хартли.

"Авангард" проиграл четвёртый матч сезона в КХЛ

"Авангард" проиграл четвёртый матч сезона в КХЛ

По окончании минувшего сезона 61-летний канадский специалист не стал продлевать контракт с "Авангардом". Хартли возглавлял омский клуб с 2018 года, в сезоне 2020/2021 выиграв с "ястребами" Кубок Гагарина.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Роман Фейгин

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