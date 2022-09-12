Боб Хартли вернулся в "Авангард" в качестве консультанта клубной академии
Бывший главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли занял должность консультанта клубной академии, он будет помогать в развитии детско-юношеского спорта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут", — сказал Хартли.
По окончании минувшего сезона 61-летний канадский специалист не стал продлевать контракт с "Авангардом". Хартли возглавлял омский клуб с 2018 года, в сезоне 2020/2021 выиграв с "ястребами" Кубок Гагарина.
ТАСС / Егор Алеев