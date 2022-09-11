"Авангард" проиграл четвёртый матч сезона в КХЛ

Шайбами в составе екатеринбуржцев отметились дважды Сергей Широков, Олег Ли и Анатолий Голышев. Омичи на это ответили шайбами Владимира Ткачёва и Владимира Брюквина.

Отметим, что "ястребы" с начала сезона не могут набрать очки, оставаясь внизу таблицы Востока. Следующим соперником "Авангарда" станет "Сибирь", тогда как "Автомобилист" встретится дома со "Спартаком".