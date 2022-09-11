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11 сентября, 14:56

"Авангард" проиграл четвёртый матч сезона в КХЛ

Омский "Авангард" потерпел четвёртое поражение на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив на выезде "Автомобилисту" (2:4).

Шайбами в составе екатеринбуржцев отметились дважды Сергей Широков, Олег Ли и Анатолий Голышев. Омичи на это ответили шайбами Владимира Ткачёва и Владимира Брюквина.

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Отметим, что "ястребы" с начала сезона не могут набрать очки, оставаясь внизу таблицы Востока. Следующим соперником "Авангарда" станет "Сибирь", тогда как "Автомобилист" встретится дома со "Спартаком".

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ХК "Авангард"

Шамиль Гаджиев

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