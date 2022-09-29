Врач развеяла популярные мифы об ухе, горле, носе

Врач развеяла популярные мифы об ухе, горле и носе, в том числе о том, что холодные еда и напитки вызывают боль в горле. В беседе с "Тульской службой новостей" оториноларинголог клиники "Альфскрин" и автор медицинского блога Татьяна Фельдбуш отметила, что причинами ангины на самом деле являются вирусы и бактерии, а заражение происходит при контакте с другими людьми.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что мороженое не навредит детям при таком заболевании. При этом дискомфорт после употребления холодного говорит о хроническом очаге инфекции, отметила эксперт.

"Если бы ребёнок всегда пил холодные напитки, то не знал бы, что такое боль в горле. Взрослые сами с раннего детства всё греют, чем снижают местный иммунитет ребенка. Заболевшему ангиной ребёнку мороженое даже показано! Холодное уменьшает болевые ощущения в горле и полости рта, снимает воспалительный отёк", — подчеркнула Фельдбуш.

Кроме того, лор заявила, что ушная сера — это не грязь, а вещество, которое защищает кожу наружного слухового прохода от повреждений. Врач посоветовала россиянам мыть ушную раковину ежедневно. Причём чистка ватными палочками может привести к плохим последствиям, обратила внимание эксперт. Специалист рассказала, что такой способ может закончиться смещением и формированием серы у перепонки, из-за чего она может разорваться.

Фельдбуш также отметила, что назальные капли нужно применять ситуативно, то есть для облегчения дыхания. Эксперт подчеркнула, что при их постоянном использовании может возникнуть зависимость, жжение, сухость слизистой и кровотечения. Специалист также обратила внимание, что для капель есть возрастные ограничения. Так, эти средства не стоит давать детям до двух лет, иначе малыши потеряют сознание и у них снизится сердцебиение. Также врач поделилась, что поможет в борьбе с медикаментозным ринитом.

"Первый [способ] — спартанский, то есть выбросить все капли, перетерпеть период рикошета и задышать свободно через пару дней. Второй путь — записаться на приём к лор-врачу и получить медикаментозную и моральную поддержку в борьбе с зависимостью", — рассказала Фельдбуш.