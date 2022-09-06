Эндокринолог рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует ком в горле

Ощущение кома в горле может говорить о целом ряде серьёзных проблем со здоровьем. Так, например, при увеличении щитовидной железы или возникновении в ней узла могут появляться симптомы сдавливания окружающих тканей в области шеи. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-эндокринолог тверской клиники "РЖД-медицина" Анна Куликова.

"Ком в горле — частая жалоба на приёме у врача-эндокринолога. Это может быть при йододефицитном зобе, аутоиммунном тиреоидите, узловом зобе и прочем. Для того чтобы исключить заболевания щитовидной железы, требуется проведение УЗИ щитовидной железы и анализов крови на гормоны щитовидной железы", — сказала она.

Кроме того, по словам Куликовой, ком в горле может беспокоить при повышенной сухости во рту, что возникает, например, при сахарном диабете. Подобные ощущения могут являться проявлениями патологий желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, а также возникать при таких неврологических болях, как, например, остеохондроз шейного отдела позвоночника. Также симптом кома в горле часто встречается при психоневрологических расстройствах, особенно если жалобы возникают на фоне психоэмоционального стресса.

Из-за большого количества причин возникновения неприятного ощущения в гортани Куликова советует обязательно обратиться к врачу-терапевту. Если после этого доктор заподозрит наличие каких-либо заболеваний, то направит больного на дополнительные обследования и консультацию к узкому специалисту.