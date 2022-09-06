Иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо

Иностранные журналисты, которые попали в базу украинского националистического сайта "Миротворец", заявили, что работники СМИ и активисты по всему миру не находятся в безопасности из-за деятельности этого интернет-ресурса, он и вовсе похож на тайную госполицию нацистской Германии. Такое сравнение было высказано во время круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня", трансляция ведётся во "ВКонтакте".

"Если не закрыть "Миротворец", все журналисты и активисты по всему миру не смогут чувствовать себя в безопасности. Страх преследования, ложь, пропаганда, насилие — это, по сути, новое гестапо", — заявил журналист из Финляндии Янус Путконен.

По словам французской журналистки Кристель Неан, если бы Интернет существовал во времена нацистской Германии, то гестапо сделало бы такой же сайт, как украинский "Миротворец".