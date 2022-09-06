Иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо
Иностранные журналисты, которые попали в базу украинского националистического сайта "Миротворец", заявили, что работники СМИ и активисты по всему миру не находятся в безопасности из-за деятельности этого интернет-ресурса, он и вовсе похож на тайную госполицию нацистской Германии. Такое сравнение было высказано во время круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня", трансляция ведётся во "ВКонтакте".
"Если не закрыть "Миротворец", все журналисты и активисты по всему миру не смогут чувствовать себя в безопасности. Страх преследования, ложь, пропаганда, насилие — это, по сути, новое гестапо", — заявил журналист из Финляндии Янус Путконен.
По словам французской журналистки Кристель Неан, если бы Интернет существовал во времена нацистской Германии, то гестапо сделало бы такой же сайт, как украинский "Миротворец".
Ранее стало известно, что создателей клипа "Мы люди", снятого в поддержку спецоперации, внесли в базу "Миротворца". Так, в списке оказались гендиректор "Модного радио" и "Национального информационного канала" Дмитрий Грызлов, певец Виктор Салтыков и солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин. Последний подчеркнул, что авторы сайта внесли его в базу, поскольку он не скрывал своей позиции с первых дней начала СВО на Украине и всячески поддерживал политику РФ.