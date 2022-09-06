Москва отметит День города фестивальными площадками, кулинарными шоу и концертами

Фестиваль "День города" пройдёт с 9 по 11 сентября в честь 875-летия Москвы. Праздничные площадки откроются по всей столице, но главные из них по традиции появятся в центре, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на площади Революции будут организованы мастер-классы, на которых гости смогут разработать собственный дизайн вагона метро или создать головной убор. Тверскую улицу поделят на четыре площадки, которые расскажут об истории возникновения Москвы, современном транспорте, промышленности и модной индустрии. Кроме того, на Тверском бульваре можно будет купить одежду и украшения от отечественных дизайнеров, а 11 сентября там пройдёт финал кубка "Московских сезонов" по шахматам.

"Хотелось бы особенно отметить, что в эти сентябрьские дни будет большая программа на ВДНХ. На окружных фестивальных площадках пройдут более 500 часов мастер-классов, различные гастрономические шоу, концерты известных исполнителей, таких как группа Uma2rman, Валерия, Джиган и другие", — отметил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Столичные власти не забыли и о спортивных мероприятиях: в центре города установят футбольное поле, а также площадку для выступления борцов, синхронисток и гимнастов, а напротив здания мэрии — дорожки для фехтования. Вместе с тем в округах будут организованы 19 тематических площадок. Гостей ждут кулинарные шоу, киносеансы под открытым небом. Подробную программу фестиваля можно найти на сайте проекта "Московские сезоны".