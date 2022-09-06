Врач рассказала, какая ягода поможет сохранить молодость

Черноплодная рябина — одна из самых недооценённых ягод, она обладает множеством полезных веществ, которые улучшают кровообращение, выводят токсины и продлевают молодость. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала антиэйдж-эксперт, иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова.

"Арония... содержит витамин Р, который поддерживает сосуды чистыми, гладкими, эластичными и улучшает кровообращение, выводит токсины, связывает свободные радикалы, продлевая нам молодость и препятствуя появлению новообразований (включая злокачественные)", — сказала эксперт.

По её словам, в черноплодной рябине также есть в большом количестве железо, витамин С, калий, йод, а ещё медь, марганец, молибден, фтор и бор. Вяжущим вкусом эта ягода обладает благодаря дубильным веществам, помогающим нормализовать стул. Так, например, чтобы вылечить диарею, Шутова посоветовала приготовить плотный, насыщенный морс из аронии. Для него понадобится 200 г ягод на 500 г воды. А ещё такой напиток обладает мягким желчегонным эффектом, улучшает аппетит и снимает чувство слабости.

Также черноплодка регулирует центры возбуждения и торможения в коре головного мозга, поэтому эту ягоду назначают при проблемах со сном, в том числе при бессоннице, рассказала врач. Применяется рябина и при токсикозе во время беременности. Она выводит лишнюю жидкость — а значит, риск поднятия давления у мамочек ниже. Вместе с тем ягода успешно борется с тошнотой, повышенным слюноотделением и уменьшает чувствительность к запахам, отметила Шутова.

"Ягоды черноплодной рябины снижают также внутриглазное давление, уменьшают риск развития глаукомы. Офтальмологи советуют употреблять аронию в качестве профилактического средства всем взрослым", — добавила она.

При этом Шутова предупредила, что при заболеваниях почек и мочевыводящей системы следует с осторожностью употреблять черноплодку. Дело в том, что органические кислоты могут спровоцировать образование камней или усугубить заболевание. Ещё не рекомендуется ягода при язве желудка, колите, гастрите и тромбозах.