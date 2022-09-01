Врач объяснила, чем опасны богатые фруктозой продукты

Употребление фруктозы в избыточном количестве может привести к повышенной нагрузке на печень, а вот для поджелудочной железы она менее опасна, чем сахарный песок. Этот углевод содержится в продуктах натурального происхождения, например в ягодах и фруктах. Об этом рассказала врач – диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Нагрузка на печень: фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа. При этом фруктоза утилизируется не так, как сахар, не создавая напряжения для поджелудочной железы. У кого диабет, те знают, что фруктоза в каком-то смысле лучше, чем привычный сахар", — сказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Диетолог предупредила, что важно не превышать суточную норму потребления фруктозы. Женщинам вполне достаточно 150–200 граммов ягод или фруктов для одного раза. Мужчинам можно съедать по 200–250 граммов. Так, на примере нектаринов или абрикосов, это две-три штуки — и это разовая порция. Таких в день должно быть не более двух, этого достаточно для сбалансированного рациона, считает Дианова. Слишком много фруктозы содержится в сухофруктах и винограде, добавила диетолог. Его разовая порция не должна превышать 100 граммов. Гастроэнтеролог посоветовала отдавать предпочтение сезонным фруктам и ягодам.

"Также нужно ограничивать потребление сухофруктов. Их количество должно быть в три-четыре раза меньше, чем обычная порция фруктов. То есть приблизительно 50 граммов, потому что это высушенный продукт, в котором концентрация сахаров выше", — объяснила Дианова.