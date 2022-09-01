Акционер Starbucks обвинил сеть кофеен в расовой дискриминации

Национальный центр исследований государственной политики США (NCPPR), являясь также акционером Starbucks, обвинил эту сеть кофеен в расовой дискриминации. Американский проект по защите гражданских прав (ACR Project ) подал иск против главы Starbucks Говарда Шульца и других членов руководства компании.

"В исковом заявлении NCPPR утверждается, что политика Starbucks нарушает государственные и федеральные законы о гражданских правах... Целью заявления является запрет должностным лицам и директорам Starbucks продолжать проводить политику расовой дискриминации и привлечь их к ответственности за вред, который эта политика нанесла акционерам", — говорится в пресс-релизе.

Иск был подан в Спокане, штат Вашингтон. Глава проекта Free Enterprise в рамках NCPPR Скотт Шепард рассказал, что Starbucks "установила цели" по количеству "небелых" сотрудников, "эти цели связаны с вознаграждением руководителей". Он считает, что это "откровенная расовая дискриминация".

Чистая прибыль компании по итогам первых трёх кварталов 2021/22 финансового года (завершились 3 июля) составила 2,403 миллиарда долларов. Сейчас Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью почти в 35 тысяч кофеен по всему миру.