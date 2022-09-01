Аксёнов прокомментировал слухи о закрытии Крыма для туристов

Запрещать въезд в Крым и досрочно завершать туристический сезон сегодня нет необходимости, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Он отметил, что полуостров надёжно защищён, а жёлтый уровень террористической опасности в регионе объявлен в профилактических целях.

"Меры безопасности в последнее время серьёзно усилены. Нет никакой нужды запрещать въезд или досрочно завершать сезон. Жизнь на полуострове идёт своим чередом: никто не паникует, в подвалах не сидит, сбежать не пытается", — цитирует газета "Известия" слова Аксёнова.

Жёлтый уровень действует в ряде городов и районов Крыма, а также на важных объектах инфраструктуры. Аксёнов подчеркнул, что ситуация полностью контролируется, все туристические объекты работают в штатном режиме, курортный сезон продолжается. Кроме того, недавние события продемонстрировали высокую степень готовности к проведению эвакуационных мероприятий.

Аксёнов также отметил, что в августе в регионе отдыхали и оздоравливались порядка двух тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На полуостров ежедневно прибывает от 10 до 12 поездов дальнего следования, которые курсируют по 18 направлениям. Это больше, чем в прошлом году, отметил глава региона.