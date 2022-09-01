Суэцкий канал оказался заблокирован севшим на мель танкером

В Суэцком канале приостановлена навигация — там сел на мель танкер под флагом Сингапура. Об этом сообщает Reuters.

Эта ситуация напоминает события весны 2021 года. Как рассказывал Лайф, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта тогда уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.