Экономист Сакс: США не следовало игнорировать предостережение Путина по НАТО

Вашингтон напрасно проигнорировал предостережения российского руководства о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО. Об этом заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он также указал на то, что зря США отказались от предложений России договориться.

"Президент Путин годами повторял: "Не тащите НАТО к Чёрному морю, на Украину и в Грузию". Москва предостерегала: "Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся". Но Вашингтон отверг эти призывы", — заметил Сакс в эфире телепередачи Democracy Now!

Он добавил, что американскому руководству уж очень приглянулась идея однополярного мира и произошло это после распада СССР. Этим профессор объяснил поведение США и отметил, что оно не ново. Печальным назвал экономист сегодняшние итоги выбранной Вашингтоном стратегии, он подчеркнул, что теперь внешняя политика страны полностью милитаризована. Если бы Штаты согласились на дипломатию, считает Сакс, обострения конфликта на Украине могло и не быть.

"Все эти годы я наблюдал за методами США. Они используют только силу либо начинают с её использования. Вашингтон вооружает, кого хочет, и воюет, где и когда пожелает", — констатировал Сакс.