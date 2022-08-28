В Британии предрекли Путину победу в пари с разобщённым Западом

Западные страны уже не с такой лёгкостью сохраняют единство в противостоянии с Россией и оказывают помощь Украине. А всё дело в их собственных экономических и прочих проблемах, которые лишь нарастают и становятся всё серьёзнее, говорится в статье The Telegraph под заголовком "Сделавший огромную ставку Владимир Путин выиграет пари с разобщённым Западом".

По мнению автора статьи Ричарда Кемпа, информация о том, что Запад и НАТО сильно сплотились из-за "Операции Z", оказалась лишь иллюзией. Пока все думали, что государства стали союзниками и объединились против России, Германия закупала у неё энергоресурсы, а Индия приняла нейтралитет. Причём скоро помогать Украине станет практически некому.

Как отметил обозреватель, за последние пару месяцев никто из Евросоюза не объявлял о какой-либо помощи Незалежной. Кроме того, некоторые факторы могут повлиять и на саму обстановку между государствами. Например, трудностей может прибавиться из-за Франции, где президент Эмманюэль Макрон лишился большинства в Парламенте, а также из-за смены правительства в Италии. При этом не стоит забывать о бушующих энергетическом и экономическом кризисах.

Нынешней ситуацией остаются недовольными многие европейцы. Граждане стран ЕС уже в открытую заявляют об этом и задаются вопросом, неужели они обязаны расплачиваться за других. При этом руководство ЕС в связи с кризисной ситуацией даже не исключает возможности ослабления введённых антироссийских санкций.