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28 августа, 18:34

В Британии предрекли Путину победу в пари с разобщённым Западом

The Telegraph: Повысивший ставки Путин выиграет пари с разобщённым Западом

Западные страны уже не с такой лёгкостью сохраняют единство в противостоянии с Россией и оказывают помощь Украине. А всё дело в их собственных экономических и прочих проблемах, которые лишь нарастают и становятся всё серьёзнее, говорится в статье The Telegraph под заголовком "Сделавший огромную ставку Владимир Путин выиграет пари с разобщённым Западом".

По мнению автора статьи Ричарда Кемпа, информация о том, что Запад и НАТО сильно сплотились из-за "Операции Z", оказалась лишь иллюзией. Пока все думали, что государства стали союзниками и объединились против России, Германия закупала у неё энергоресурсы, а Индия приняла нейтралитет. Причём скоро помогать Украине станет практически некому.

Как отметил обозреватель, за последние пару месяцев никто из Евросоюза не объявлял о какой-либо помощи Незалежной. Кроме того, некоторые факторы могут повлиять и на саму обстановку между государствами. Например, трудностей может прибавиться из-за Франции, где президент Эмманюэль Макрон лишился большинства в Парламенте, а также из-за смены правительства в Италии. При этом не стоит забывать о бушующих энергетическом и экономическом кризисах.

Нынешней ситуацией остаются недовольными многие европейцы. Граждане стран ЕС уже в открытую заявляют об этом и задаются вопросом, неужели они обязаны расплачиваться за других. При этом руководство ЕС в связи с кризисной ситуацией даже не исключает возможности ослабления введённых антироссийских санкций.

Названо условие, при котором Европа бросит помогать Киеву

Названо условие, при котором Европа бросит помогать Киеву

Ранее Лайф рассказывал, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. Дело в том, что польский и венгерский премьеры Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан имеют диаметрально противоположные точки зрения в отношении конфликта на Украине. Причём ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может негативно сказаться на странах, которые пренебрегают правилами Евросоюза.

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ТАСС / Быркин Павел

Николь Вербер

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