Единство Европы в поддержке Украины, которое является и без того хрупким, может быть уничтожено изменением позиции Великобритании по поставкам вооружения Киеву. С таким утверждением в статье, написанной для издания The Nation, выступила обозреватель Мэри Дежевски. В своём материале она отметила ряд разногласий в стане европейских лидеров в вопросе военной помощи Украине.

Автор напомнила, что премьер Британии Борис Джонсон являлся решительным сторонником поставок военной помощи, в то время как лидеры Германии, Франции и в меньшей степени Италии особым энтузиазмом в этом вопросе не отличались. По мнению Дежевски, сегодня трудно не замечать приближение к перекрёстку, который станет проверкой границ единства Европы, а также её решимости и дальше поддерживать Киев.

"Учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой — или с тем и другим сразу, правительства оказываются перед крайне тяжёлым выбором", — пишет публицист.

Таким образом, позиция по Украине может измениться из-за внутреннего противостояния в Соединённом Королевстве. Его граждане способны надавить на власти, так как стоимость электроэнергии растёт стремительным образом.

Это общественное давление заставит нового британского премьера сменить курс Лондона по военной поддержке Киева. Дежевски уверена: Великобритания начнёт призывать к дипломатическому урегулированию, следствием чего и станет конец "хрупкого европейского консенсуса".