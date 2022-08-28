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Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 03:40

Премьер Албании посмеялся над словами о "шпионаже" россиян на военном заводе

Премьер Албании Рама назвал смешными новости о задержании россиян у оружейного завода

Премьер-министр Албании Эди Рама впервые отреагировал на инцидент с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши. Заявления о шпионаже на объекте политик назвал смешными, пишет Albanian Daily News.

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"Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слёз и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. У них отключили свет они дошли до того, что поскольку не могут позволить себе оплатить счета за электричество. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств. Говорить, что осуществлялся шпионаж путём фабрикации остатков коммунизма, — это очень смешно", — цитирует издание слова премьера.

А что именно, по словам Рамы, должно сегодня волновать, — это то, каковы были реальные намерения этих людей. Предположение о шпионской миссии в данном случае звучит смешно, повторился политик.

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В посольстве отреагировали на данные о задержании граждан РФ в Албании

Позже, напомним, в Албании задержали ещё четырёх граждан, на этот раз — представителей Чехии. Чехов арестовала албанская военная полиция, которая охраняет помещения оружейного завода в городе Поличано. Задержанные фотографировали туннель, который ведёт к военному объекту.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова
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