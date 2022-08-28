Просьба молдавского политика по газу возмутила Пушкова
Пушков после призыва политика Шора выступил против поставок российского газа в Молдавию
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора о поставках в страну российского природного газа.
Ранее в обращении в канун 31-й годовщины независимости республики Шор попросил Россию "согреть наши дома". По его словам, он лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдавию на условиях, которые не будут "уничтожать независимость", унижать молдавских граждан и "калечить экономику".
Пушков считает, что подобная просьба в условиях, когда Кишинёв не способен вовремя оплачивать поставки газа и рассчитаться с накопившимся долгом, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду.
"Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?" — задался вопросом российский сенатор в своём телеграм-канале.
Также Пушков заметил, что в ответ Москва не получит ничего, кроме усиления этого прозападного курса. Он констатировал, что от кабинета Санду не приходится ждать ни благодарности, ни изменения политики. Таким образом, сенатор интересуется, есть ли необходимость в финансировании такого курса.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже. При этом у России Кишинёв будет закупать газ в августе по цене 1458 долларов за тысячу кубометров, это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов). Позднее компания "Молдовагаз" попросила отсрочить перечисление аванса за поставки, поскольку не сможет совершить выплату "Газпрому" в августе. Вскоре Молдавия вновь попросила у "Газпрома" отсрочку по оплате авансовых платежей за август, уточнив, что платежи по июлю проведены в полном объёме.
ТАСС / Сергей Бобылев