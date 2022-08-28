Просьба молдавского политика по газу возмутила Пушкова

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора о поставках в страну российского природного газа.

Ранее в обращении в канун 31-й годовщины независимости республики Шор попросил Россию "согреть наши дома". По его словам, он лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдавию на условиях, которые не будут "уничтожать независимость", унижать молдавских граждан и "калечить экономику".

Пушков считает, что подобная просьба в условиях, когда Кишинёв не способен вовремя оплачивать поставки газа и рассчитаться с накопившимся долгом, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду.

"Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?" — задался вопросом российский сенатор в своём телеграм-канале.