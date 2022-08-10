Молдавия попросила "Газпром" отсрочить выплату аванса за поставки в августе

Молдавия не сможет выплатить "Газпрому" аванс за поставки голубого топлива в августе, поэтому попросила об отсрочке платежа. Об этом заявил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в беседе с изданием Newsmaker.md.

"Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить, это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа", — пояснил он.

Чебан добавил, что надеется на изменение формулы ценообразования уже осенью, что может снизить закупочную цену топлива. Сейчас же, по его мнению, страну спасёт перенос сроков платежа на четвёртый квартал.