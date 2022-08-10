Молдавия попросила "Газпром" отсрочить выплату аванса за поставки в августе
Молдавия не сможет выплатить "Газпрому" аванс за поставки голубого топлива в августе, поэтому попросила об отсрочке платежа. Об этом заявил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в беседе с изданием Newsmaker.md.
"Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить, это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа", — пояснил он.
Чебан добавил, что надеется на изменение формулы ценообразования уже осенью, что может снизить закупочную цену топлива. Сейчас же, по его мнению, страну спасёт перенос сроков платежа на четвёртый квартал.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже. При этом у России Кишинёв будет закупать газ в августе по цене 1458 долларов за тысячу кубометров, это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов).
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