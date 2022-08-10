В Донецке две легковушки загорелись после попадания снаряда ВСУ

В результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка сгорели две припаркованные во дворе жилого дома машины. Очевидцы сняли объятые огнём легковушки и выложили видео в Сети. Информация о возможных пострадавших в результате ЧП выясняется.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в среду, 10 августа, под огнём украинских войск оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Ленинский районы Донецка. По ним неоднократно открывали огонь из тяжёлой артиллерии. На данный момент известно об одиннадцати раненых, а одна женщина, к сожалению, погибла. Она попала под обстрел на улице Тимура, это Куйбышевский район.