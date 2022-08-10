ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2022, 16:17

В Донецке две легковушки загорелись после попадания снаряда ВСУ

В результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка сгорели две припаркованные во дворе жилого дома машины. Очевидцы сняли объятые огнём легковушки и выложили видео в Сети. Информация о возможных пострадавших в результате ЧП выясняется.

В Донецке две легковушки загорелись после попадания снаряда ВСУ. Видео © Репортёр Руденко V

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в среду, 10 августа, под огнём украинских войск оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Ленинский районы Донецка. По ним неоднократно открывали огонь из тяжёлой артиллерии. На данный момент известно об одиннадцати раненых, а одна женщина, к сожалению, погибла. Она попала под обстрел на улице Тимура, это Куйбышевский район.

Пушилин сообщил о попытках ВСУ обстреливать места содержания украинских пленных
Пушилин сообщил о попытках ВСУ обстреливать места содержания украинских пленных

Напомним, что на днях ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток".

BannerImage

Репортёр Руденко V

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar