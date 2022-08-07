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7 августа, 16:59

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток". Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 18:30 — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащённые противопехотными минами ПФМ "Лепесток", — сказано в сообщении.

При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

Ранее Лайф писал, что житель Донецка попал в больницу, подорвавшись на мине "Лепесток" во дворе дома. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, всё произошло утром 7 августа.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Никита Осипов

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