ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток". Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 18:30 — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащённые противопехотными минами ПФМ "Лепесток", — сказано в сообщении.