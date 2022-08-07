При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

Двое мирных жителей погибли и трое пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"При обстреле боевиками Петровского района города в районе завода "Каргил" погиб мирный житель", — говорится в сообщении.

Позднее штаб сообщил о том, что один мужчина погиб в результате обстрела в том же районе по улице Ревякино. Ещё двое мужчин и женщина получили ранения.