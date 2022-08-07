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7 августа, 11:00

При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

Двое мирных жителей погибли и трое пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"При обстреле боевиками Петровского района города в районе завода "Каргил" погиб мирный житель", — говорится в сообщении.

Позднее штаб сообщил о том, что один мужчина погиб в результате обстрела в том же районе по улице Ревякино. Ещё двое мужчин и женщина получили ранения.

Один человек погиб в результате обстрела Энергодара украинскими военными

Один человек погиб в результате обстрела Энергодара украинскими военными

Ранее один человек погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в дом в Алчевске. Мэр города Альберт Апшев сообщил, что в результате атаки украинских войск порядка 10–12 многоквартирных домов получили повреждения.

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Светлана Оперук

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