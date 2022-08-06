Один человек погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в дом в Алчевске

В результате удара украинских войск по Алчевску погиб один человек, ещё девять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Луганской Народной Республики в телеграм-канале.

Девятиэтажка в Алчевске загорелась после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

"В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, девять получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Вид боеприпасов, которыми был нанесён удар по мирному городу, устанавливается", — говорится в сообщении.

Мэр города Альберт Апшев сообщил, что в результате атаки украинских войск порядка 10–12 многоквартирных домов получили повреждения. По его словам, сейчас происходит локализация пожара в девятиэтажке, куда попал снаряд. На место происшествия также выехали следователи Генпрокуратуры ЛНР.