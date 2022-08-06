Премьер Израиля созвал оперативное совещание на фоне операции "Рассвет"
Премьер-министр Израиля Яир Лапид созвал оперативное совещание с главами силовых ведомств страны на фоне операции "Рассвет" в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.
"Яир Лапид проводит оперативное совещание в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", — указано в сообщении.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Тем временем в МИД России призвали все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.
Лайф напоминает, что накануне, 5 августа, армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить: ночью в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Сегодня Ганц приказал продолжать удары по "Исламскому джихаду".
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