В Израиле насчитали около 80 выпущенных из сектора Газа ракет
В Армии обороны Израиля заявили, что боевики группировки "Исламский джихад" выпустили по этой стране из сектора Газа около 80 ракет. Примерно 30 из них не долетели до израильской территории. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как передаёт агентство со ссылкой на данные израильских СМИ, ещё 33 снаряда были сбиты с помощью системы противоракетной обороны "Железный купол". Остальные 13 ракет достигли израильской территории, но о пострадавших не сообщается.
Как сообщал Лайф, накануне израильские ракетные войска нанесли удары по целям радикалов в секторе Газа. Кроме того, Израиль уничтожил площадку для запуска ракет "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить на действия Израиля.
Wikipedia / Emanuel Yellin