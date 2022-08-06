В Израиле насчитали около 80 выпущенных из сектора Газа ракет

В Армии обороны Израиля заявили, что боевики группировки "Исламский джихад" выпустили по этой стране из сектора Газа около 80 ракет. Примерно 30 из них не долетели до израильской территории. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как передаёт агентство со ссылкой на данные израильских СМИ, ещё 33 снаряда были сбиты с помощью системы противоракетной обороны "Железный купол". Остальные 13 ракет достигли израильской территории, но о пострадавших не сообщается.