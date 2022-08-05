В Израиле утверждён приказ о призыве до 25 тысяч резервистов "для оперативных целей"

Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тысяч резервистов "для оперативных целей". Об этом сообщает пресс-служба израильского военного ведомства.

"Министр обороны Бени Ганц утвердил приказ о призыве из резерва до 25 000 солдат для оперативных целей", — говорится в сообщении.

Лайф напоминает, что ранее сегодня израильские ракетные войска нанесли удары по целям радикалов в секторе Газа. Кроме того, Израиль уничтожил площадку для запуска ракет "Исламского Джихада". Как сообщила пресс-служба военных, обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". В свою очередь вооружённые группировки сектора Газа пообещали ответить на действия Израиля.