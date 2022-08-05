Три человека погибли и пятеро пострадали после попадания украинского боеприпаса в автобус в Донецке
Фото обстрелянного возле Точмаша автобуса © "Типичный Донецк"
Автобус с пассажирами попал под обстрел ВСУ на пересечении Киевского и Партизанского проспектов в Донецке. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате погибли три человека и ещё пятеро получили ранения. Местных жителей призвали постараться не выходить из дома без лишней надобности, беречь себя и своих близких.
Ранее Лайф сообщал, что около 15 человек пострадали в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, а один мирный житель погиб.