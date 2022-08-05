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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 16:58
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Три человека погибли и пятеро пострадали после попадания украинского боеприпаса в автобус в Донецке

Фото обстрелянного возле Точмаша автобуса © "Типичный Донецк"

Фото обстрелянного возле Точмаша автобуса © "Типичный Донецк"

Автобус с пассажирами попал под обстрел ВСУ на пересечении Киевского и Партизанского проспектов в Донецке. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате погибли три человека и ещё пятеро получили ранения. Местных жителей призвали постараться не выходить из дома без лишней надобности, беречь себя и своих близких.

Лайф публикует видео пожара на ж/д вокзале в Донецке после обстрела ВСУ
Лайф публикует видео пожара на ж/д вокзале в Донецке после обстрела ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что около 15 человек пострадали в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, а один мирный житель погиб.

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Алексей Берковиц
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