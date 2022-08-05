Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
В ходе переговоров в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак — о договорённостях Путина и Эрдогана об оплате газа в рублях. Видео © LIFE
"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объёме поставляется — 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились, что мы начинаем частично оплату в рублях, говорим о переходе в национальные валюты постепенно", — отметил Новак по итогам переговоров в Сочи.
Напомним, президенты РФ и Турции сегодня встретились в Сочи, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Ранее стало известно, что по итогам встречи лидеров совместной пресс-конференции не будет из-за графика турецкой стороны.
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Getty Images / Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency