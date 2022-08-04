В Кремле ответили на вопрос о совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана в Сочи
Песков: Совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана после переговоров не будет
По итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана совместной пресс-конференции не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пресс-конференция с Эрдоганом у них по времени не получается, у турецкой стороны", — сказал Песков журналистам, уточнив, что российская сторона была готова отвечать на вопросы журналистов.
Напомним, встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 5 августа. В ходе неё лидеры обсудят эффективность механизма вывоза зерна, обострение в Карабахе, а также двустороннее сотрудничество и международную повестку.