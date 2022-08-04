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4 августа, 14:44

В Кремле ответили на вопрос о совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана в Сочи

Песков: Совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана после переговоров не будет

По итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана совместной пресс-конференции не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пресс-конференция с Эрдоганом у них по времени не получается, у турецкой стороны", — сказал Песков журналистам, уточнив, что российская сторона была готова отвечать на вопросы журналистов.

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи конфликты на Украине и в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи конфликты на Украине и в Сирии

Напомним, встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 5 августа. В ходе неё лидеры обсудят эффективность механизма вывоза зерна, обострение в Карабахе, а также двустороннее сотрудничество и международную повестку.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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