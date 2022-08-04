В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган в пятницу обсудят обострение в Карабахе

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.