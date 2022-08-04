В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган в пятницу обсудят обострение в Карабахе
Путин и Эрдоган могут обменяться мнениями об обострении ситуации в Карабахе
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением", — сказал он журналистам.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём.