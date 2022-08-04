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4 августа, 10:52

В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган в пятницу обсудят обострение в Карабахе

Путин и Эрдоган могут обменяться мнениями об обострении ситуации в Карабахе

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением", — сказал он журналистам.

Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной

Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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