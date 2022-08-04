ОДКБ призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к дипломатии

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Об этом сказано в заявлении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася.

"Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы", — говорится в тексте.

В Секретариате ОДКБ обеспокоены данными о вооружённых столкновениях в Нагорном Карабахе, которые привели к человеческим жертвам. Зась также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.