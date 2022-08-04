НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 08:44

ОДКБ призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к дипломатии

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Об этом сказано в заявлении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася.

"Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы", — говорится в тексте.

В Секретариате ОДКБ обеспокоены данными о вооружённых столкновениях в Нагорном Карабахе, которые привели к человеческим жертвам. Зась также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной

Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации.

Обложка ©

Сайт Минобороны Армении

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров