ОДКБ призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к дипломатии
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Об этом сказано в заявлении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася.
"Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы", — говорится в тексте.
В Секретариате ОДКБ обеспокоены данными о вооружённых столкновениях в Нагорном Карабахе, которые привели к человеческим жертвам. Зась также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации.
Сайт Минобороны Армении