В Госдуме призвали проверить, платят ли Ургант, Галкин и Хаматова налоги

Телеведущих Ивана Урганта, Максима Галкина, а также актрису Чулпан Хаматову могут проверить на предмет уплаты налогов. Соответствующее письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова направил депутат Государственной думы Иван Сухарев, передаёт RT.

Причиной для обращения стали участившиеся упоминания в СМИ о продаже движимого и недвижимого имущества Ургантом, Галкиным и Хаматовой. Но источники средств, на которые была приобретена данная собственность, вызывают сомнения, подчеркнул депутат. Кроме того, остаётся открытым вопрос об уплате налогов с полученных доходов.

"В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства", — сказано в обращении.