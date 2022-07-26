Какие машины остались в гараже Галкина после распродажи шикарного автопарка

28 июля Максим Галкин отправится в Турцию, чтобы дать концерт в Анталье. После у юмориста запланирован тур по европейским странам и Австралии, а пока артист наслаждается рижским взморьем. У его помощников, которые остались в Москве, дел куда больше: приходится приглядывать и за замком Галкина в деревне Грязь, и за роскошным автопарком. Правда, ряды авто, принадлежащих шоумену, в последнее время заметно поредели: Максим продал практически все машины. И такой подход, казалось бы, совсем не про Галкина. Вот что рассказывал про телеведущего в программе "Звёзды сошлись" Аркадий Укупник: