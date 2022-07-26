Какие машины остались в гараже Галкина после распродажи шикарного автопарка
28 июля Максим Галкин отправится в Турцию, чтобы дать концерт в Анталье. После у юмориста запланирован тур по европейским странам и Австралии, а пока артист наслаждается рижским взморьем. У его помощников, которые остались в Москве, дел куда больше: приходится приглядывать и за замком Галкина в деревне Грязь, и за роскошным автопарком. Правда, ряды авто, принадлежащих шоумену, в последнее время заметно поредели: Максим продал практически все машины. И такой подход, казалось бы, совсем не про Галкина. Вот что рассказывал про телеведущего в программе "Звёзды сошлись" Аркадий Укупник:
Я помню, как Макс Галкин на первые свои гонорары, я был свидетелем, приехал и купил "бентли" за 130 тысяч долларов
Теперь же в коллекции Галкина всего две иномарки, причём не первой свежести. Юморист оставил в гараже "машину-шкаф" Bentley Arnage со скрученным пробегом, которую прикупил в 2003-м. Не смог расстаться Максим и с Mercedes Benz — эта "ласточка" числится за ним с 2008-го. Интересно, что и в истории второй машины не всё гладко: в 2017 году на техосмотре был зафиксирован пробег 220 тысяч километров, а уже через год он составлял всего 25 тысяч, пишет kp.ru.
Напомним, Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачёва вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Сама Примадонна опровергла слухи о том, что семья эмигрировала. По её словам, вместе с мужем и наследниками она отправилась на отдых и лечение. При этом Галкин не раз резко критиковал в Сети действия России в Незалежной. Пугачёва планирует вернуться в РФ к осени. Недавно артистка была замечена в Юрмале. Позднее фото из Латвии начал постить Галкин.
ТАСС / Владимир Старков