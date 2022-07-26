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26 июля, 07:22

Полиция проверяет Поперечного на фейки о российских военных

Полиция проверяет высказывания блогера Поперечного на предмет дискредитации ВС РФ

Правоохранители проверяют деятельность блогера и комика Данилы Поперечного на предмет дискредитации российских военных. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, заявление на молодого человека поступило в московское ОВД по Ярославскому району от гражданина по фамилии Васильев. Он пожаловался, что Поперечный в соцсетях неоднократно высказывался о российской специальной операции на Украине в негативном ключе.

Однако текущее местонахождение комика неизвестно. После начала "Операции Z" он уехал в Европу, правда, потом заявил о возвращении. Вскоре блогер дал три концерта в Варшаве, Риге и Праге, выручку от которых пообещал направить на помощь украинцам.

Против ростовского журналиста возбудили дело из-за фейков об "Операции Z"

Против ростовского журналиста возбудили дело из-за фейков об "Операции Z"

Ранее Лайф рассказывал, что новосибирский депутат Пирогова уехала в Грузию после возбуждения дела о фейках о ВС РФ. Накануне парламентарий должна была прийти на допрос в СК. При этом в случае неявки она будет объявлена в розыск.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Григорий Воронцов

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