Полиция проверяет Поперечного на фейки о российских военных

Правоохранители проверяют деятельность блогера и комика Данилы Поперечного на предмет дискредитации российских военных. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, заявление на молодого человека поступило в московское ОВД по Ярославскому району от гражданина по фамилии Васильев. Он пожаловался, что Поперечный в соцсетях неоднократно высказывался о российской специальной операции на Украине в негативном ключе.

Однако текущее местонахождение комика неизвестно. После начала "Операции Z" он уехал в Европу, правда, потом заявил о возвращении. Вскоре блогер дал три концерта в Варшаве, Риге и Праге, выручку от которых пообещал направить на помощь украинцам.