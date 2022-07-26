Умерла жительница Брянской области, пострадавшая при авиаударе ВСУ в апреле

В больнице скончалась жительница Брянской области, которая пострадала в результате авиаудара ВСУ по посёлку Климово 14 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Во время обстрела 74-летняя пенсионерка Валентина Николаевна лишилась ноги, в тяжёлом состоянии её доставили в Москву — в Институт хирургии им. Вишневского. Больше трёх месяцев врачи боролись за жизнь женщины, однако спасти её не удалось.