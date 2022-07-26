Умерла жительница Брянской области, пострадавшая при авиаударе ВСУ в апреле
В больнице скончалась жительница Брянской области, которая пострадала в результате авиаудара ВСУ по посёлку Климово 14 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Во время обстрела 74-летняя пенсионерка Валентина Николаевна лишилась ноги, в тяжёлом состоянии её доставили в Москву — в Институт хирургии им. Вишневского. Больше трёх месяцев врачи боролись за жизнь женщины, однако спасти её не удалось.
Напомним, 14 апреля под Брянском подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи и посёлок Климово. В СУ СК России по Брянской области уточнили, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Пострадало восемь человек, двое из них находились в тяжёлом состоянии.
Специальная военная операция на Украине
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