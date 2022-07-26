Офицер сил противовоздушной обороны из группировки ВС РФ "Отважные" ("О") назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих. Он рассказал, что в начале "Операции Z" таких БПЛА было много сбито российскими комплексами.

"Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора", — рассказал военный корреспонденту РИА "Новости".

Украина закупала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar в 2018–2020 годах. С конца 2021 года было начато уже собственное производство по соглашению с Турцией.