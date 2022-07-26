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Опубликовано 26 июля 2022, 04:44

Российский зенитчик назвал беспилотники Bayraktar лёгкой целью

РИА "Новости": Российский зенитчик назвал беспилотники Bayraktar целью для начинающих

Беспилотник Вооружённых сил Украины. Фото © Wikipedia / Армія Інформ

Беспилотник Вооружённых сил Украины. Фото © Wikipedia / Армія Інформ

Офицер сил противовоздушной обороны из группировки ВС РФ "Отважные" ("О") назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих. Он рассказал, что в начале "Операции Z" таких БПЛА было много сбито российскими комплексами.

"Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора", — рассказал военный корреспонденту РИА "Новости".

Украина закупала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar в 2018–2020 годах. С конца 2021 года было начато уже собственное производство по соглашению с Турцией.

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Ранее Лайф писал, что российские зенитчики из группировки "О" стали сбивать ракеты американских установок HIMARS при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук М-3". Не мешает даже то, что снаряды летят на очень большой высоте — до 22 тысяч метров.

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Светлана Шумакова
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