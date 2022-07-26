В Харьковской области даже в полуразрушенных медицинских учреждениях продолжают работать врачи. Спасать мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, им помогают российские медики. Как признаются харьковские хирурги, бывают ситуации, когда они ассистируют, так как у специалистов из российских военных госпиталей больше опыта работы с огнестрельными ранениями. Но, как отмечает руководство больниц, сейчас даже прежде "мирные" больницы" находятся на передовой.

Работа врачей освобождённой Харьковской области. Видео © Telegram-канал / Минобороны РФ

"К сожалению, есть и печальная статистика. Вчерашняя — двое убитых. И позавчерашняя — 17 раненых и двое убитых. И всегда есть вопрос, почему погибло мирное население? Почему использовались те заряды, которые запрещены Женевской конвенцией?" — задаётся вопросами врач Харьковской области на видео, предоставленном Минобороны РФ.

С таким количеством поступающих раненых, рассказывает врач, говорить о том, что всего: медикаментов, "рук" — достаточно, сложно. Но находящийся рядом российский военный госпиталь всегда приходит на помощь и "ни разу не отказывал ни в медикаментах, ни в чём", говорит специалист. Он отмечает, что случаи разные — и кого-то, даже не проводя через приёмный пункт, сразу разворачивают, перемещают на "вертушку" и — в Россию, в специализированные отделения.

Иногда у поступающих нет ничего: всё осталось в разбомбленных жилищах — тогда на помощь приходят склады гуманитарной помощи, доставляемой из РФ. В неотремонтированной части больницы хранится одежда для таких ситуаций, игрушки для раненых детей. По словам лечащихся, им "повезло", что "попало в ногу или руку", могло быть хуже. О том, как хуже, напоминают зияющие окна медучреждения с обрушенными стенами. Под завалами погребены новые операционная, реанимационная, реабилитационные и огромное количество операционного оборудования: томографы, офтальмоскопы, — рассказывает доктор. На вопрос, почему он не уехал, говорит, что очень уважает выбор тех, кто спас жизни своих близких и свою и уехал отсюда. Но сам даже не думал об этом.

"Я? Уезжать? Я и не думал об этом. Я остался с людьми, которые мне доверяли... Без всякого пафоса, это настоящая жизнь", — резюмировал врач.