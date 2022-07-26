Власти Черногории из-за недружественной в отношении России политики лишили свою страну прибыльного дохода от потока российских туристов. На фоне мирового экономического кризиса, когда люди в разных странах вынуждены экономить на отдыхе, и других туристов стало мало, что сильно ударило по местному бизнесу.

"В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах "умоляют" гостей выйти на танцпол", — говорится в сюжете сербского телеканала Nova.

Подобной картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, отмечает телеканал. Как заявил владелец сувенирного киоска Никола, в 1999 году сезон был лучше, поэтому текущая ситуация его пугает. В страну приезжают украинцы, но их всё равно гораздо меньше, чем туристов-россиян в былые времена, к тому же тратят они немного, говорит мужчина.

"Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка", — посетовал Никола.

Главной причиной такого катастрофического сезона жители Черногории называют политику страны в отношении России. Гражданам РФ стало слишком дорого приезжать туда, так как сообщение осложнено, да и сама Черногория сейчас пользуется плохой репутацией у русских, отмечает телеканал.

"Тут рады албанцам и туркам, а сербами и русскими пренебрегают. Поэтому чего ещё ожидать? Нам всё испортила нынешняя политика. Нет туристов ни из Македонии, ни из Боснии и Герцеговины", — заявила работник одного из местных магазинов по имени Ана.