Черногория лишилась российских туристов из-за своей политики
Nova: Черногория терпит убытки из-за антироссийских санкций
Власти Черногории из-за недружественной в отношении России политики лишили свою страну прибыльного дохода от потока российских туристов. На фоне мирового экономического кризиса, когда люди в разных странах вынуждены экономить на отдыхе, и других туристов стало мало, что сильно ударило по местному бизнесу.
"В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах "умоляют" гостей выйти на танцпол", — говорится в сюжете сербского телеканала Nova.
Подобной картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, отмечает телеканал. Как заявил владелец сувенирного киоска Никола, в 1999 году сезон был лучше, поэтому текущая ситуация его пугает. В страну приезжают украинцы, но их всё равно гораздо меньше, чем туристов-россиян в былые времена, к тому же тратят они немного, говорит мужчина.
"Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка", — посетовал Никола.
Главной причиной такого катастрофического сезона жители Черногории называют политику страны в отношении России. Гражданам РФ стало слишком дорого приезжать туда, так как сообщение осложнено, да и сама Черногория сейчас пользуется плохой репутацией у русских, отмечает телеканал.
"Тут рады албанцам и туркам, а сербами и русскими пренебрегают. Поэтому чего ещё ожидать? Нам всё испортила нынешняя политика. Нет туристов ни из Македонии, ни из Боснии и Герцеговины", — заявила работник одного из местных магазинов по имени Ана.
Ранее Лайф публиковал, что официальная Подгорица поддержала все санкции ЕС против России, высылала российских дипломатов, затем прекратила вещание всех российских каналов, оказывала финансовую и военную помощь Киеву.