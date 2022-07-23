Лавров обвинил Запад в попытке настроить против России Черногорию и Северную Македонию
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию инструментами в антироссийской игре.
"Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их инструментом в антироссийской игре", — сказал министр в интервью ассоциации "Наше кино", которое размещено на сайте российского дипломатического ведомства.
Лавров высказал мнение, что то же самое пытались сделать из Украины и "из ряда других восточноевропейских стран".
По словам главы МИД РФ, Запад ранее подогревал русофобские настроения и в Черногории, и в Северной Македонии.
Напомним, 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолёта Лаврова. В связи с такими сложностями визит министра в Сербию, намеченный на 6–7 июня, "оказался под большим вопросом".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ