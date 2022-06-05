Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолёта Лаврова
СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолёта Лаврова
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости", ссылаясь на источник.
По информации издания, в связи с такими сложностями визит министра в Сербию, намеченный на 6–7 июня, "оказался под большим вопросом, но в этом нет никакой вины официального Белграда". Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что в стране рассчитывают на визит главы внешнеполитического ведомства России, но организация такой поездки сталкивается с рядом трудностей.
Ранее Лайф сообщал, что Швейцария закрыла небо для самолётов стран, связанных с конфликтом на Украине. Исключение будет сделано только для гуманитарных рейсов, подчеркнули в правительстве страны.
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