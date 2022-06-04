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Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 18:49
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Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой ещё в конце марта — через день после встречи России и Украины в Стамбуле.

"Запад не разрешает Украине вести переговоры... Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день [после встречи делегаций в Стамбуле] Запад запретил украинцам продолжать этот процесс", — указал он в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской", отвечая на вопрос, есть ли какие-то перспективы у переговоров.

После указки партнёров Киев ужесточил свою позицию, а затем и вовсе последовала постановка в Буче, заметил Лавров. По словам министра, Украина является разменной монетой, инструментом, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговоры с Киевом заморожены по решению украинских властей. По его словам, руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу". Президент РФ Владимир Путин также указывал на саботаж Киевом переговорного процесса.

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Николь Вербер
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