Серия взрывов прогремела в центре Донецка

Сразу несколько взрывов прогремели в центре Донецка вечером 4 июня. Судя по появившимся в соцсетях видео с места событий, хлопки один за другим озарили Ворошиловский район города.

Взрывы в центре Донецка 4 июня. Видео © Телеграм / WarJournal [Z]

На кадрах видны очаги возгорания и слышен грохот. Информация о разрушениях и пострадавших в результате взрывов уточняется.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что украинские войска в 21:05 выпустили 40 ракет из "Града" по Донецку.