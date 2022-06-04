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Опубликовано 4 июня 2022, 18:31
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Серия взрывов прогремела в центре Донецка

Сразу несколько взрывов прогремели в центре Донецка вечером 4 июня. Судя по появившимся в соцсетях видео с места событий, хлопки один за другим озарили Ворошиловский район города.

Взрывы в центре Донецка 4 июня. Видео © Телеграм / WarJournal [Z]

На кадрах видны очаги возгорания и слышен грохот. Информация о разрушениях и пострадавших в результате взрывов уточняется.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что украинские войска в 21:05 выпустили 40 ракет из "Града" по Донецку.

В Донецке уничтожен автомобиль скорой помощи в результате обстрела ВСУ
В Донецке уничтожен автомобиль скорой помощи в результате обстрела ВСУ

Ранее сегодня сообщалось, что в ходе обстрелов Донецка со стороны украинских боевиков погибла 78-летняя местная жительница. ВСУ наносят удары, применяя артиллерию калибром 122 мм, и целенаправленно бьют по жилым районам.

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Телеграм / WarJournal [Z]

Андрей Бражников
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